Empresário morre em acidente no trevo de Cajuru

O empresário Maurício Romano Machado, filho do ex-deputado federal Marcelino Romano Machado, do grupo Mega/Conquista de rádio, morreu no início da tarde desta segunda-feira (8), em um acidente na Rodovia Joaquim Ferreira (SP-338), em Cajuru, na região de Ribeirão Preto.

O carro de Machado chocou-se com um caminhão. Além dele, duas crianças (que seriam filhas gêmeas dele, de 4 anos) foram socorridas com ferimentos e também estariam em estado grave.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima conduzia o veículo, modelo Jeep Compass, com placas de Ribeirão Preto e, ao cruzar um trevo da rodovia, acabou sendo atingido pelo caminhão. Na sequência, a carreta ainda chegou a atingir um segundo automóvel.

O empresário, condutor do Jeep, e as crianças foram socorridas até o Hospital Santa Casa em estado grave. Contudo, durante o atendimento, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na oportunidade, estiveram presentes durante a ocorrência equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes da Polícia Militar Rodoviária. As causas que teriam motivado a colisão entre os veículos ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: Tribuna Ribeirão

Foto: Redes Sociais