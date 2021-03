Prefeitura e Usina Batatais seguem o trabalho de desinfecção em vários pontos da cidade

Está em andamento, numa parceria da Prefeitura e Usina Batatais, a desinfecção de diversos locais do município em mais uma ação contra a contaminação pelo vírus da Covid-19. Estão sendo pulverizados com hipoclorito a frente e o entorno de unidades de saúde e pontos de maior circulação de pessoas.

Na noite desta segunda-feira, 8 de março, a equipe com o caminhão da Usina, escoltado pela viatura da Guarda Municipal, realizou a desinfecção na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, UBS da Vila Cruzeiro e outros locais próximos.

A pulverização seguirá na quinta-feira, dia 11, sempre no período noturno após as 20 horas, momento em que a circulação de pessoas está restrita por conta do toque de recolher imposto pelo Governo do Estado de São Paulo.

Fonte: Prefeitura de Batatais