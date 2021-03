Programa Saúde nas Escolas começa a ser desenvolvido em Batatais

O municipio de Batatais começa a desenvolver o Programa Saúde na Escola, uma ação que trabalha a prevenção, promoção, atenção e formação para a saúde de crianças, adolescentes, jovens e adultos do ensino público.

O Programa se propõe a ser um novo desenho da política de educação em saúde, tratando de forma integral os alunos.

As secretarias de Educação e Saúde tem trabalhado de forma conjunta no planejamento das ações a serem realizadas ao longo do ano. Entre as atividades priorizadas neste momento estão a Promoção e Avaliação da Saúde bucal e o Acompanhamento Vacinal.

A Secretaria de Saúde já tem atuado no levantamento da cobertura vacinal dos alunos da zona rural a fim de estabelecer estratégias e fluxos para alcançar a totalidade dos estudantes.

Além disso, as secretarias trabalham para realizar a avaliação da saúde bucal dos estudantes, quando ocorrer o retorno as aulas presenciais.

Segundo o Secretário Municipal de Educação, Victor Hugo Junqueira, inicialmente está sendo desenvolvido um projeto piloto na Escola Esther Vianna Bologna, localizada no Antônio Romagnoli, e na Escola Célia Bueno de Albuquerque Cavalcanti, na Vila Maria. “A ideia é expandir para varias escolas municipais, além de incorporar outras ações presentes no programa”.

Fonte: Prefeitura de Batatais