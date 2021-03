Nova iluminação e academia estão entre os novos investimentos na Avenida 14 de março

Com recursos que ainda ficaram disponíveis de Convênio do município com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR, do Governo do Estado, estão sendo realizados os últimos investimentos previstos para a Avenida 14 de Março.

Recuperação do paisagismo, implantação de academia ao ar livre no Parque das Nascentes e nova na iluminação para a rotatória no cruzamento com a Avenida Moacir Dias de Moraes são algumas das melhorias que estão sendo realizadas neste momento.

Segundo a Administração Municipal, por exigência do DADETUR não é possível utilizar sobras de recursos de convênios em outras finalidades, sendo assim, a Avenida 14 de Março, importante via de ligação da cidade, ganha mais essa revitalização.

Fonte: Prefeitura de Batatais