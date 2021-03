Câmara Municipal de Batatais anuncia devolução de R$ 300 mil para a Prefeitura e sugere a compra de vacinas

A Câmara Municipal de Batatais, anuncia a devolução antecipada do duodécimo do Poder Legislativo para a Prefeitura no valor de R$ 300 mil.

“Economizamos e estamos devolvendo o dinheiro para a Administração já antecipadamente. Não seria justo esperar o final do ano para fazer a devolução, sabendo das dificuldades que o município atravessa com todos os reflexos da pandemia”, afirmou o Presidente Vereador Júlio Eduardo Marques Pereira, que destacou que a decisão é coletiva. “Todos os vereadores estão unidos com um único objetivo, trabalhar de forma alinhada para o bem dos cidadãos batataenses”, disse.

Júlio informou ainda que foi protocolada uma moção de apelo ao Prefeito Municipal Juninho Gaspar no sentido de que seja destinada parte da verba proveniente da devolução do duodécimo para a compra de vacinas contra a Covid-19.

“Diante do grave quadro de pandemia, com elevados e tristes números de pessoas infectadas e mortes registradas. Do impacto que esta situação tem gerado, tanto na saúde pública como na economia, sugerimos a Administração que use esse recurso para a aquisição de vacinas, uma vez que o município já manifestou interesse em participar do Consórcio da Frente Nacional de Prefeitos para viabilizar a compra”, informou.

Fonte: Câmara Municipal de Batatais