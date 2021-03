Pela nova regra, haverá “toque de recolher” entre 20h e 5h, indicando que as pessoas permaneçam em casa no período. A medida é similar a que já estava em vigor, mas inicialmente denominada “toque de restrição”.

O governo do estado afirma, porém, que a mudança não é apenas simbólica: irá intensificar a fiscalização do tráfego, com aumento de operações da Polícia Militar nas ruas e a possibilidade de interpelar as pessoas nas ruas e orientar a voltarem para casa.

Na fase emergencial ficam suspensas celebrações religiosas e esportivas coletivas, e uso de praias e parques. Alguns setores e serviços, que tinham autorização para funcionar durante a fase vermelha, foram proibidos de operar até o final do mês, como lojas de materiais de construção e a retirada presencial de mercadorias e alimentos nas lojas.

Para as empresas foi determinado o home office para as atividades administrativas dos setores não essenciais, e o governo recomendou o escalonamento do início do expediente para diminuir aglomerações no transporte público.

A expectativa é de elevar o índice de isolamento social para mais de 50%, com a remoção temporária de 4 milhões de pessoas de circulação nas cidades.

O que pode funcionar na fase vermelha emergencial

Escolas abertas apenas para oferta de merenda

Hospitais, clínicas, farmácias, dentistas e estabelecimentos de saúde animal (veterinários)

Supermercados, hipermercados, açougues, lojas de suplemento, feiras livres.

Delivery e drive-thru para padarias das 20h às 5h; no restante do dia, funcionamento normal

Delivery para bares, lanchonetes e restaurantes

Cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis

Empresas de locação de veículos, oficinas de veículos, transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos

Serviços de segurança pública e privada

Construção civil e indústria

Meios de comunicação, empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens

Outros serviços: lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, serviços bancários (incluindo lotéricas), serviços de call center, assistência técnica e bancas de jornais

O que não pode funcionar na fase vermelha emergencial:

Academias

Igrejas e atividades religiosas

Campeonatos esportivos

Salões de beleza

Cinemas

Teatros

Shoppings

Lojas de rua, incluindo lojas de material de construção

Concessionárias

Escritórios

Parques

Clubes

Praias

Veja, abaixo, que muda com a fase emergencial:

Novas restrições

Atividades religiosas, como missas e cultos, não podem mais ocorrer presencialmente, mas igrejas permanecem abertas.

Campeonatos esportivos profissionais, como jogos de futebol, ficam suspensos.

Lojas de material de construção não poderão abrir.

Teletrabalho passa a ser obrigatório para todas atividades administrativas não essenciais.

Comércios não essenciais, como lojas de roupas e restaurantes, não poderão operar com serviço de retirada presencial, apenas delivery (24 horas) ou drive-thru (das 5h às 20h)

Fica proibido o uso de parques e praias em todo o estado

Toque de recolher passa a ser das 20h às 5h em todo o estado.

Os recessos de abril e outubro na rede estadual de ensino serão antecipados

Novas recomendações

Sugestão de escalonamento do horário de entrada de funcionários da indústria (das 5h às 7h), do comércio (das 9h às 11h) e do setor de serviços (das 7h às 9h) para evitar aglomerações no transporte público.

Uso de máscara em ambientes internos, inclusive entre familiares de residências diferentes.

Redução das atividades presenciais nas escolas ao mínimo possível.

Fiscalização

Neste final de semana, a polícia interrompeu diversos eventos com aglomerações. Um deles ocorria em um cassino na Vila Olímpia, bairro nobre da capital paulista. Dentre os detidos, estava o jogador GabiGol, do Flamego, e o funkeiro MC Gui.

Na madrugada de sábado (13), 500 pessoas foram a uma balada clandestina na região do Capão Redondo, também na Zona Sul.

Na quarta-feira (10), 158 pessoas foram detidas em uma festa ilegal às margens da Represa Billings, em São Bernardo do Campo, na região do ABC.

Na sexta (12), a polícia parou uma balada com cerca de 150 pessoas no Tatuapé, na Zona Leste.

Escolas

O gestão estadual manteve a educação como serviço essencial, mas recomendou que a prioridade seja para o ensino remoto.

Na rede estadual, as unidades ficarão abertas apenas para oferta de merenda e distribuição de material, que deverá ser feita por meio de agendamento prévio, uma vez que o governo decidiu antecipar os recessos de abril e outubro para o período de 15 a 28 de março, sem prejuízo do calendário escolar.

Na capital paulista, a Prefeitura de São Paulo suspendeu as aulas presenciais do dia 17 a 1° de abril. O recesso de julho será antecipado na rede municipal, que retoma as atividades no dia 5 de abril.

Escolas privadas poderão adotar outra medida, desde que não recebam alunos presencialmente.

Transporte público

A gestão estadual recomendou um escalonamento dos profissionais de setores autorizados a trabalhar e que utilizam o transporte público para tentar reduzir as aglomerações e filas nas plataformas e veículos.

Entretanto, o governador João Doria disse que nenhuma alteração será feita no efetivo da CPTM e do Metrô.

Mortes à espera de UTI

Apesar da fase vermelha, a situação no estado se agrava a cada dia.