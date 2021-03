Primeira cidade brasileira a ter toda a população adulta imunizada, Serrana foi escolhida pelo Butantan para um estudo inédito sobre a eficácia da CoronaVac em populações inteiras.

Distante 315 quilômetros de São Paulo, o município tem 45.644 habitantes, dos quais 30 mil estavam aptos a receber o imunizante.

Integrante do grupo de pesquisa, o médico hematologista do Hospital Estadual de Serrana, Pedro Manoel Marques Garibaldi, diz que a adesão da população superou as expectativas.

“Esperávamos em torno de 80% da população vacinada nesse grupo com mais de 18 anos, e a gente está atingindo hoje 97%. Superou nossa expectativa e vamos conseguir ter os dados, o número é suficiente para o estudo.”

Moradora de Serrana voluntária no estudo do Butantan — Foto: Vinícius Alves/G1

Imunizados na 1ª etapa

Total de inscritos: 28.380 pessoas

28.380 pessoas Grupo verde: 6.225 vacinados de 7.071 inscritos (88%)

6.225 vacinados de 7.071 inscritos (88%) Grupo amarelo: 6.703 vacinados de 6.720 inscritos (99,7%)

6.703 vacinados de 6.720 inscritos (99,7%) Grupo cinza: 5.847 vacinados de 6.319 inscritos (92,5%)

5.847 vacinados de 6.319 inscritos (92,5%) Grupo azul: 8.321 vacinados de 8.270 inscritos (100,7%)

O estudo dividiu os voluntários em quatro grupos e a campanha teve início no dia 17 de fevereiro.

Ao todo, o Butantan reservou 66 mil doses para a primeira e a segunda aplicação. O lote, segundo o instituto, não interfere o fornecimento de vacinas para o Plano Nacional de Imunização (PNI), do governo federal.

Objetivos do estudo

Ao contrário do restante do Brasil, onde a vacina tem chegado primeiro aos grupos prioritários, em Serrana, as doses chegaram para toda a população adulta porque, em 2020, a cidade foi escolhida para participar de um estudo inédito do Instituto Butantan – o Projeto S.

O objetivo, segundo o centro de pesquisa, é analisar o efeito da vacina aplicada em populações inteiras. Os pesquisadores querem saber se ela é capaz de reduzir a transmissão do vírus, o que pode levar à queda de novos casos e, consequentemente, à redução das internações e de mortes.

Os estudos sobre a eficácia da CoronaVac foram feitos com grupos menores de voluntários, e com menor diversidade de perfis do que a população toda de uma cidade. Por isso, o estudo de Serrana é tão importante.

Impacto na transmissão

De acordo com dados da Fundação Seade, desde o dia 17 de fevereiro, quando teve início a aplicação, 611 moradores testaram positivo para o novo coronavírus e houve sete mortes.

O médico hematologista estima que a mudança na curva epidemiológica da cidade diante da vacina só começará a ser observada após a aplicação da segunda dose, quando se completa o ciclo.

“A gente sabe que a imunidade vai ser completa depois da segunda dose, então isso é até importante para a gente não tirar nenhum dado precoce e para não desmobilizar a população de fazer a segunda dose. A gente não conseguiu observar, ainda, dentro da cidade de Serrana, uma queda de número de casos que se justificasse pela vacina, até por ser muito precoce. Estamos completando a quarta semana e ainda não conseguimos avaliar uma redução”, diz Garibaldi.

Os resultados do estudo devem ser conhecidos em maio, segundo o Butantan.

Um dos motivos para a escolha da cidade é o fato de que ela serve como dormitório a cerca de 10 mil moradores que trabalham em municípios vizinhos, principalmente em Ribeirão Preto (SP). O pesquisador afirma que a exposição dos vacinados às pessoas que ainda não receberam a primeira dose também vai ajudar a compreender a eficácia do imunizante.

“Eu não acredito que essa demora em outras cidades [para vacinar] vá prejudicar o estudo, pelo contrário. Eu acho que vai conseguir dar um comparativo e, por essas pessoas que circulam bastante, demonstrar de uma forma ainda mais efetiva a eficácia da vacina.”

Reforço vacinal

Garibaldi afirma que a segunda fase da campanha, prevista para ter início no dia 17 de março, será determinante para os rumos do estudo. Para isso, durante a primeira etapa, um trabalho de comunicação foi desenvolvido para que os voluntários não percam o prazo e voltem aos postos de imunização nas próximas semanas.

“Como a gente tem todas essas pessoas cadastradas, a gente encaminha mensagens mobilizando para que elas realizem a segunda dose naquela semana adequada, qual colégio. Assim como na primeira dose, a gente vai repetir isso. Na primeira dose a gente reforça muito a importância da segunda, para não ter esse ambiente de que tomou a primeira dose e está imune. A gente sabe da importância que a segunda dose tem.”

De acordo com o médico, o centro de monitoramento do Projeto S também consegue identificar áreas da cidade que estão com menor adesão, a fim de desenvolver estratégias que mobilizem a população, o que também será repetido na segunda fase.

O tempo de espera para aplicação da segunda dose nos postos deve ser menor, uma vez que termos de consentimento já foram assinados e exames de sangue, por exemplo, só serão repetidos em mulheres, por causa da possibilidade de gravidez, fator excludente para a vacinação.

Circulação de nova variante

Ao mesmo tempo que mede a eficácia da CoronaVac na queda da transmissão do coronavírus, a pesquisa analisa, de forma secundária, a dinâmica do imunizante contra as novas cepas.

Recentemente, um estudo do Hemocentro de Ribeirão Preto apontou que a variante brasileira já circula na cidade. Na semana passada, o diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que a CoronaVac é eficaz contra as novas cepas.

Para isso, amostras de moradores que testam positivo têm sido encaminhadas para sequenciamento genético, para identificação do RNA do vírus.