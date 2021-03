Equipe da Secretaria de Obras trabalha na troca de equipamentos no Sistema Santa Cruz

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, está trabalhando na troca da bomba do poço 3 do Sistema Santa Cruz. Localizado as margens da Vicinal Geraldo Marinheiro, o poço artesiano apresentou problemas na madrugada deste domingo e imediatamente foi realizada a programação para a substituição do equipamento.

Segundo o Diretor de Obras, José Mário Cavalini, como a Prefeitura está mantendo as bombas reservas prontas para atender as emergências, foi possível agilizar a preparação da equipe e contratar o guincho já para o início da manhã desta segunda-feira, 15 de março.

“A bomba fica a mais de 200 metros de profundidade e é uma operação que demanda muita atenção e conhecimento por parte dos funcionários. A expectativa é de que tudo esteja operando normalmente até o final desta terça-feira”, informou o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais