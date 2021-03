A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Educação, acaba de criar um canal no YouTube para ampliar ainda mais a comunicação com os estudantes, as famílias e com os próprios funcionários da Rede Municipal de Ensino.

Segundo o Secretário, Professor Victor Hugo Junqueira, com a pandemia foi necessário reescrever uma nova história no processo ensino/aprendizagem, com as aulas virtuais e toda a sistemática criada nos últimos meses.

Agora, para facilitar ainda mais o acesso às informações, foi criado o canal no Youtube para publicação de vídeos explicativos, passar informações, fazer as reuniões com toda a rede, com as famílias, enfim, aproximar ainda mais a Secretaria de Educação dos batataenses.

O convite é aberto a todos. Para ter acesso ao canal basta digitar ‘Secretaria Municipal de Educação de Batatais’ no YouTube e clicar em inscrever-se.