A Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) anunciou nesta terça-feira (16) o fechamento de atividades essenciais e a restrição na circulação de pessoas na cidade por ao menos cinco dias contra o avanço da pandemia da Covid-19 e uma situação classificada como de pré-colapso nos sistemas público e particular de saúde .

Segundo o prefeito Duarte Nogueira (PSDB), a cidade entrará em “lockdown”.

Válidas a partir desta quarta-feira (17), as restrições devem se estender pelo menos até domingo (21), e são mais rígidas do que as recentemente impostas pela fase emergencial decretada pelo governo do estado.

Com isso, somente serviços emergenciais poderão funcionar e atividades até então permitidas para atendimento ao público, como supermercados, padarias e oficinas mecânicas, poderão operar apenas por delivery.

Além disso, as autoridades informaram que as pessoas que não estiverem com alguma necessidade ou motivo para se movimentar não devem sair de casa e que serviços públicos oferecidos pela Prefeitura, como o transporte nos ônibus, estarão suspensos. Antes disso, a administração municipal já havia anunciado a suspensão da maior parte dos atendimentos nas unidades de saúde.

“Realmente é uma restrição mais forte possível na tentativa de evitar a circulação das pessoas”, afirmou o secretário de Governo Antonio Daas Abboud.

O prefeito Duarte Nogueira (PSDB) também disse que os municípios integrantes da região metropolitana receberão as mesmas orientações, a serem publicadas no Diário Oficial ainda nesta terça-feira.

“Eu vou encaminhar para todos os prefeitos da nossa região metropolitana as medidas que estamos tomando aqui. E, pelo que pude conversar com a maioria deles, a intenção é acompanhar o município sede da região metropolitana em função do pré-colapso da estrutura hospitalar e assistencial”, disse.

Podem funcionar

hospitais

UPA

serviços de saúde

farmácias

delivery de alimentação, supermercados, hortidruti e entrega de gás

delivery de alimentação e restaurantes

coleta de lixo

cemitérios

posto de gasolina em horário reduzido (das 6h às 20h)

autoatendimento presencial exclusivamente em agências bancárias

serviço de transporte de mercadorias de outros municípios com destino a cidade ou o contrário

Não podem funcionar

bancos – atendimento presencial – e lotéricas

transporte coletivo

escolas

comércio de rua e shoppings

lojas de conveniência

salões de cabeleireiro e outros equipamentos de estética

academias e clubes

serviços públicos

praças e parques

treinos de equipes de alto rendimento esportivo

Colapso na saúde

As novas restrições, segundo a Prefeitura, são tomadas em um contexto de risco de esgotamento total na estrutura de atendimento para pacientes com Covid-19 tanto na rede pública quanto na rede particular de saúde.

Dos dez hospitais que atendem pacientes graves do novo coronavírus, seis estão com 100% de ocupação nesta terça-feira (16). Além disso, o secretário municipal de Saúde, Sandro Scarpelini, destacou o aumento nos números de óbitos na cidade.

As mortes registradas em 15 dias de março – 82 – já representam mais da metade das de fevereiro – 139 e o número máximo de pacientes internados, de 243, é 26,5% maior do que em relação ao ano passado, com 192.