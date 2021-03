O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, também já alertou que a redução dos casos e das mortes será progressiva, e que os resultados mais concretos poderão ser verificados em maio.

“Estamos em um momento de crescimento dos casos e das mortes pela Covid desde o início de janeiro, e, desde o começo da pandemia, a gente tem dito que os idosos são os mais vulneráveis à doença. Eles obviamente são os mais resguardados e isolados. Com a chegada da vacina, essa proteção foi redobrada. Então, se a gente separar os fatores novos dessa conta, a vacina foi o único fator novo, além do isolamento, o que pode nos indicar, sim, que a vacina é tudo aquilo que há meses a gente defende, assim como o isolamento, que também é importantíssimo”, disse.

Os dados preliminares da Prefeitura de São Paulo também coincidem com outros dados de efetividade das vacinas contra o coronavírus em outros países e estados brasileiros – no Reino Unido, as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca mostraram mais de 80% de eficácia para prevenir hospitalizações; no Pernambuco, um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde mostrou diminuição no número de solicitações de leitos de UTI para idosos com mais de 85 anos após o início da vacinação.

Internações e casos

Os números de internações e casos de Covid-19 entre idosos de 85 a 89 anos também tiveram uma queda acentuada na capital, de janeiro para fevereiro, de acordo com os dados preliminares da Prefeitura de São Paulo.

Em janeiro, 349 idosos nesta faixa etária foram internados com Covid-19 na cidade; em fevereiro, o número caiu para 219, uma redução 37,2%.