De acordo com a investigação, Marcos Roberto Correia da Silva , de 24 anos, conhecido como conhecido como “Vandathegod”, é responsável pela divulgação de informações de 223 milhões de brasileiros (incluindo dados de falecidos). Ele está sendo ouvido pela PF.

As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) , a pedido da PF.

A suspeita é que autoridades públicas estejam entre os alvos dos criminosos . A PF também apura a participação do hacker conhecido como “JustBR” na divulgação e comercialização dos dados sigilosos.

De acordo com a PF, a divulgação de parte dos dados sigilosos foi feita gratuitamente por um usuário do fórum que, ao mesmo tempo, expôs a venda o restante das informações sigilosas — elas poderiam ser adquiridas com criptomoedas.