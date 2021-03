O trabalhador informal poderá consultar se vai receber o auxílio emergencial 2021 a partir de 1º de abril. A informação foi confirmada na sexta (19) pelo Ministério da Cidadania . No comunicado, a pasta diz que a elegibilidade ao auxílio emergencial 2021 ainda será analisada pela Dataprev e a estimativa é de que, a partir de 1º de abril, cada cidadão possa verificar o resultado no Portal de Consultas da Dataprev .

o beneficiário deverá informar nome completo, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), nome da mãe e data de nascimento. O ministério lembra ainda que O auxílio emergencial 2021 será concedido ao trabalhador que estava recebendo, em dezembro de 2020 e que cumpra as regras publicadas na “, diz o texto. No Site,. O ministério lembra ainda que as novas regras do auxílio emergencial não permitem novos cadastros. “ Medida Provisória 1039 “, diz o texto.

Novas regras do auxílio emergencial 2021

O auxílio emergencial 2021 será pago para 45,6 milhões de pessoas a partir de abril. O governo divulgou na quinta-feira (18) as regras que definem quem tem direito a receber o auxílio emergencial 2021. O auxílio emergencial 2021 será limitado a uma pessoa por família, e os valores vão variar entre R$ 150, R$ 250 ou R$ 375.

Os primeiros a receber vão ser os beneficiários do Cadastro Único e o calendário completo de pagamentos (depósitos e datas para saque em dinheiro) será divulgado pelo Ministério da Cidadania e pela Caixa Econômica Federal (CEF), que será responsável pelos pagamentos.

Como será pago o auxílio emergencial?

Assim como em 2020, o calendário de pagamento do auxílio emergencial pago pela Caixa vai ser escalonado pelo mês de nascimento do beneficiário e será dividido em duas etapas: depósito em Conta Poupança Social Digital – movimentada pelo aplicativo Caixa Tem – e datas para saques e transferências para contas de outros bancos. As datas para este público ainda não foram divulgadas.

Quem pertence ao Programa Bolsa Família (PBF) vai receber a primeira parcela do auxílio emergencial 2021 de 16 a 30 de abril.

Posso me cadastrar para recebe o auxílio emergencial 2021?

A resposta é não. A nova rodada do auxílio emergencial não permitirá a inscrição de novos beneficiários e será pago somente para quem já estava cadastrado no programa de ajuda em 2020 e aos beneficiários do Programa Bolsa Família que são elegíveis a receber a ajuda federal este ano.

As novas regras divulgadas pelo governo diminuíram muito o contingente de pessoas que vão receber o novo auxílio neste ano. Ao todo, 45,6 milhões de famílias vão receber. Em 2020, o público que recebeu a ajuda federal chegou para cerca de 68 milhões de pessoas.

Quais são as regras para receber ao auxílio emergencial 2021?

45,6 milhões de família/pessoas do Cadastro Único e do programa Bolsa Família

A renda por pessoa da família não pode passar de até meio salário mínimo (R$ 550)

A renda total do grupo familiar deve ser de até três salários mínimos (R$ 3.300)

Só será permitida o pagamento de uma cota por família

Ter mais de 18 anos

Não ter emprego formal

Não ter tido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019 ou rendimentos isentos acima de R$ 40 mil naquele ano

Não ser dono de bens de valor superior a R$ 300 mil fim de 2019

Estão excluídos os residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares

Ficam de fora também as pessoas que receberam qualquer tipo de benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de transferência de renda do governo em 2020, com exceção do Bolsa Família e abono salarial.

Quantos vão receber o auxílio emergencial em 2021?

R$ 43 bilhões serão destinados ao pagamento do auxílio emergencial 2021

R$ 23,4 bilhões serão destinados ao público já inscrito em plataformas digitais da Caixa ( 28.624.776 beneficiários );

serão destinados ao em plataformas digitais da Caixa ( ); R$ 6,5 bilhões para integrantes do Cadastro Único do Governo Federal ( 6.301.073 beneficiários );

para integrantes do Cadastro Único do Governo Federal ( ); R$ 12,7 bilhões para atendidos pelo Programa Bolsa Família (10.697.777 beneficiários).

Quanto vai ser pago de auxílio emergencial e em quantas parcelas?

Famílias ‘unipessoal’ (com um indivíduo) – quatro parcelas de R$ 150

– Famílias com mais de duas pessoas – quatro parcelas de R$ 250

– Mães chefes de família monoparental – quatro parcelas de R$ 375

O auxílio emergencial 2021 será limitado a uma pessoa por família, e os valores vão variar entre R$ 150, R$ 250 ou R$ 375.

A maior cota, de R$ 375, vai ser paga a mães chefes de família monoparental, lembrando que no ano passado elas receberam R$ 1,2 mil nas primeiras cinco parcelas e R$ 600 nas quatro últimas, do chamado auxílio emergencial extensão.

Os beneficiários do Bolsa Família também terão direito a receber o benefício – apenas se este valor for mais vantajoso que o pagamento tradicional.

A MP 1.039 diz que, para verificar a composição família usará a declaração feita pelos beneficiários do auxílio no ano passado ao terem se cadastrado no programa.

O texto da MP deixa claro que servidores públicos não podem de forma alguma se cadastrar para receber o auxílio, como ocorreu no ano passado, e que, quem violar essa regra estará cometendo improbidade administrativa.