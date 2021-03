“Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na sua plena recuperação. A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram na mesma situação”, diz o texto.

Por meio de uma rede social, o marido de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas, disse estar calmo e confiante na recuperação do ator e agradeceu as mensagens de carinho que vem recebendo.

Paulo e sua família agradecem todas as orações e mensagens de apoio por sua recuperação.

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 em um hospital do Rio de Janeiro com um quadro de Covid-19.