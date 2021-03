O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (22) a instalação de uma usina de oxigênio em Ribeirão Preto, no interior do estado, para abastecer as unidades de saúde.

A usina será montada pela empresa Ambev e deverá ficar pronta em até dez dias. No local, será feito o envase de 125 cilindros por dia.

Em coletiva no início da tarde, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que a gestão estadual mobiliza a inciativa privada para ampliar a produção e distribuição de oxigênio no estado.

Ainda de acordo com a gestão estadual, fornecedores garantiram o abastecimento do produto em reunião com o governador João Doria (PSDB) na manhã desta segunda (22).

As negociações visam atender os hospitais da rede estadual, municipal, entidades filantrópicas e também da rede particular.

“Hoje a reunião foi muito importante, com as cinco principais empresas de fornecimento de oxigênio. O objetivo foi ouvir quais são os desafios que as empresas têm e garantir o fornecimento para todo o estado. Tivemos a excelente noticia da Ambev com essa usina que produzira 125 cilindros por dia”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.

A secretária afirmou que o governo montou uma força-tarefa para conseguir doações ou empréstimos de cilindros.

Na sexta (19), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso de cilindros industriais para armazenar oxigênio hospitalar e evitar o desabastecimento do chamado kit intubação, usado no tratamento de pacientes graves da Covid-19.

“Nós temos o desafio dos cilindros porque com o avanço da pandemia passamos a ter leitos de UTI em UPAs. […] Então o pedido adicional é para todas as empresas que tenham cilindros, é muito importante que nos procurem. As universidades já estão fazendo levantamento de doações, junto com empresas de solda, mas toda ajuda é importante

Governo de SP se reuniu nesta segunda (22) com fornecedores de oxigênio — Foto: LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

No encontro com as empresas, o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, disse que o estado registrou um aumento acima de 40% na demanda pelo produto.

“Temos hoje 29 mil pacientes internados, sendo que 12 mil estão nas unidades de terapia intensiva, estando os demais nas nossas enfermarias e pronto-atendimentos. Com isso, aumentamos em 45% a necessidade de oxigênio para essa população. Algo que, em quatro semanas, jamais imaginávamos.”

Pacientes transferidos

A mobilização estadual ocorre após a capital paulista registrar problema no fornecimento de oxigênio na madrugada do último sábado (20), em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste.