O cantor Agnaldo Timóteo segue internado com Covid-19 com estado grave em uma UTI, desde a quarta-feira (17).

Segundo a assessoria de imprensa, Timóteo vem respondendo positivamente ao trabalho e seu quadro clínico é considerado como regular. Ele não precisou ser intubado.

O cantor está no Hospital Casa São Bernardo, na Zona Oeste do Rio. Na última sexta, o sobrinho do artista, Timotinho Silva disse que ele está melhorando aos poucos.

“Ele tá bem, tomou o café da manhã pela manhã, almoçou agora há pouco bem tranquilamente. Ele ta melhorando. Está em um quadro de melhora. É claro que tem algumas complicações pela idade e pelo AVC que ele teve um tempo atrás, mas ta tudo sob controle”, disse Timotinho.

Família nega ‘vaquinha’ para custear despesas no hospital

Em comunicado emitido na tarde desta segunda-feira (22), a família do cantor reiterou as informações sobre o seu estado de saúde e negou que esteja fazendo qualquer tipo de arrecadação financeira para custear as despesas hospitalares dele.

“A família Agnaldo Timóteo informa que o cantor não possui nenhuma conta no Instagram, Twitter, Facebook ou outras redes sociais. A família Agnaldo Timóteo declara ainda não reconhecer e não autorizar qualquer manifestação de arrecadação financeira e doações para custear suas despesas. Informações sobre o seu estado de saúde serão divulgadas através dos canais sociais do Instituto FUNJOR”, diz trecho do documento assinato por Marcelo e Ruth Timóteo, filho e irmã do cantor.

Cantor internou-se no dia 17 de março

Os médicos acreditam que ele tenha se contaminado entre a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O artista havia tomado a dose de reforço do imunizante nesta segunda-feira (15).

Ainda de acordo com o hospital, na noite da última terça-feira (16) o cantor reclamou de falta de ar. Na quarta (17), ele foi internado.