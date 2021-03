FNDE empenha emenda para compra de equipamentos de informática para escolas de Batatais

Em tempos de pandemia, onde o ensino a distância é fundamental, uma boa notícia para a comunidade batataense. O FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, empenhou o recurso de R$ 225 mil para compra de notebooks e laptops para o trabalho com alunos das escolas municipais Esther Vianna Bologna, José Braga Morato e do CAIC Prof. Gilberto Dalla Vecchia.

Trata-se de uma emenda do Deputado Federal Orlando Silva, viabilizada com ajuda do ex-vereador Sabará, totalizando R$ 550 mil.

“No início do ano foi empenhada a compra de um ônibus escolar rural e equipamentos diversos para escolas do município, como máquinas de lavar louças e ventiladores. Agora a segunda parte foi empenhada para aquisição de notebooks e laptops”, informou o Secretário Municipal de Educação, Victor Hugo Junqueira.

O Prefeito Juninho Gaspar agradeceu a atenção do Deputado Orlando Silva para com Batatais e a ajuda do ex-vereador Sabará, nessa conquista importante para a área da educação. “Só podemos agradecer pela importante contribuição para os nossos alunos. Durante um bom tempo precisaremos manter pelo menos parte do ensino a distância e com mais equipamentos de informática disponíveis esse trabalho ficará facilitado”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Batatais