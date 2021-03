Thales Bretas fala sobre estado de saúde de Paulo Gustavo: “Pulmões melhorando”

Nesta quinta-feira (25), Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do humorista, que está internado em um hospital no Rio com Covid-19. O ator está intubado e apresentou melhora.

“Hoje está sendo um dia feliz no hospital, e eu resolvi compartilhar essa alegria e esperança com vocês, que sei que estão também angustiados e torcendo muito pela breve recuperação do meu amor @paulogustavo31”, começou Thales.

“Os pulmões dele estão melhorando e respondendo bem ao respirador. A melhora é progressiva, e embora seja um pouco mais lenta do que nós, ansiosos, gostaríamos, tenho certeza que em breve comemoraremos mais essa vitória! Vamos continuar confiantes, com muita fé e energia positiva, e que cada dia feliz acalente nosso coração como hoje”, escreveu o dermatologista.

Fonte: Quem