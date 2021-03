Sindicato Rural de Batatais viabiliza 2700 testes de Covid-19 para auxiliar no combate a pandemia

O diagnóstico é sempre fundamental neste período de pandemia e, com objetivo de contribuir com a cidade, o Sindicato Rural de Batatais conseguiu viabilizar, junto a Faesp e Senar, 2700 testes de Covid-19 para auxiliar nesse trabalho.

Inicialmente 2000 testes estão sendo doados para a Secretaria Municipal de Saúde, que estará ampliando a testagem da população neste momento onde percebe-se o crescimento elevado do número de contaminados.

Segundo o Vereador e membro da equipe do Sindicado, Júlio Eduardo Marques Pereira, além da destinação para a saúde pública, de forma gradativa os sindicalizados também serão testados. “Faremos 50 testes já neste final de semana. O objetivo é identificar pessoas que estão com o vírus para que elas fiquem isoladas. É um trabalho que vem contribuir no combate a pandemia”, informou.

O Prefeito Juninho Gaspar agradeceu ao Sindicato e os parceiros pela contribuição. “São instituições de grande valor que se colocam à disposição para ajudar a Administração e a comunidade. Só podemos agradecer a direção e todos os amigos que integram o Sindicato Rural, bem como a Faesp e ao Senar”, afirmou o Prefeito.

Fonte: Prefeitura de Batatais