Projeto Dignidade Batatais vai atender pessoas em situação de rua

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, num trabalho conjunto com líderes comunitários e religiosos, que são atuantes na causa das pessoas em situação de rua e também de vereadores, acaba de criar o Projeto Dignidade Batatais.

Segundo a Secretária de Assistência Social, Ana Carolina Inácio Rodrigues, através da união de todos: Poder Público e comunidade haverá a oferta de alimentação, espaço para banho, atendimento, com assistente social, e encaminhamento para tratamento de dependência química para as pessoas que desejarem. “A iniciativa está enquadrada dentro da proposta de trabalho do Prefeito Juninho Gaspar e do Vice Dr. Ricardinho, que quer proporcionar maior dignidade para a população. A união neste momento de pandemia é fundamental para conseguirmos atender quem mais precisa”, disse a Secretária.

O atendimento diário terá início dia 5 de abril no Centro Comunitário da Vila Lídia e, nesta fase de planejamento, a doação de alimentos não perecíveis por parte da população e empresários é fundamental. O pedido é para que façam doações de alimentos na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, na Rua Coronel Ovídeo, n° 508, Ouro Verde (antigo lar da infância).

Fonte: Prefeitura de Batatais