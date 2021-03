1000 famílias receberão kit alimentação na Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, está iniciando a entrega de kits de alimentação para mais 1000 famílias de alunos da Rede Municipal de Ensino.

Segundo o Secretário, Prof. Victor Hugo Junqueira, o investimento é de R$ 81 mil e o atendimento prioriza as famílias com maior vulnerabilidade social, pais desempregados ou sem recebimento de outros benefícios. “Os critérios de atendimento e as informações são discutidas e acompanhadas pelo Conselho da Alimentação Escolar e a Secretaria Municipal de Assistência Social. É o terceiro mês de atendimento com esse volume de kits para atendimento”, destacou.

As famílias são chamadas e retiram os alimentos de forma programada nas escolas. “Importante ação para atender os alunos e seus familiares neste período onde a pandemia, infelizmente, acaba impactando na vida de grande parte da população”, disse o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais