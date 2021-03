Prefeitura Municipal atualiza decreto conforme o Plano São Paulo e autoriza o drive-thru pelo comércio

Com o avanço da pandemia, o Governo do Estado de São Paulo manteve as restrições mais rígidas para todas as cidades paulistas até o próximo dia 11 de abril. É a chamada ‘Fase Emergencial’.

A Prefeitura de Batatais, se adequando as medidas apontadas pelo Plano São Paulo, baixou novo Decreto, de número 3963, mantendo as mesmas determinações anteriores e liberando o drive-thru para o comércio.

Fica permitido dessa forma o delivery e o drive-thru pelas empresas, que deverão ser acompanhados de todas as medidas sanitárias, com o objetivo da redução da contaminação pelo coronavírus na cidade.

O decreto proíbe o sistema de take-away (retirada do produto na porta dos estabelecimentos). As demais regras permanecem inalteradas em conformidade com as determinações da Fase Vermelha Emergencial do Plano São Paulo, decretos e resoluções do município.

Fonte: SEMUSA