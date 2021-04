Atividades do Projeto Atletas do Futuro para 1000 batataenses foi tema de reunião na Prefeitura

O Prefeito Juninho Gaspar recebeu em seu gabinete nesta segunda-feira, 5 de abril, o Coordenador de Relação com a Indústria e Comunidade do SESI, Ricardo Ziotti Gabriel, para tratar sobre a formalização do Convênio para o desenvolvimento das atividades do Projeto Atletas do Futuro em Batatais.

A audiência contou com a presença do Vereador Gustavo Rastelli.

Segundo o Prefeito, a expectativa é de que 1000 crianças e jovens, entre 6 a 17 anos, sejam atendidas pelo projeto na cidade.

As modalidades esportivas oferecidas são: Atletismo, Basquete, Handebol, Futebol, Futsal e Vôlei.

“Estamos conversando com o SESI para iniciar o trabalho assim que esse período de pandemia estiver sendo controlado. Queremos levar atividades no contraturno escolar para todas as regiões da cidade. É um projeto maravilhoso em que agradecemos ao SESI pela importante parceria”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Batatais