Auxílio Emergencial: Prefeitura monta estrutura para organizar fluxo de atendimento da população

Com o início do pagamento do Auxílio Emergencial, a Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nessa terça-feira, 6 de abril, um trabalho preventivo em frente a agência da Caixa Econômica Federal.

Equipes da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Municipal, orientaram as pessoas quanto aos cuidados preventivos contra a Covid-19, aferiram a temperatura e mantiveram a organização durante todo o expediente bancário.

Para essa quarta-feira, dia 7, uma estrutura de tendas foi providenciada para atender ainda melhor a população que se dirigir a agência bancária. As tendas foram montadas de forma a não atrapalhar o trânsito.

Segundo a Secretaria de Saúde, máscaras também serão fornecidas para as pessoas nesse trabalho na região central da cidade.

Fonte: Prefeitura de Batatais