Em Campo Bonito, no Oeste do Paraná, uma quadrilha fez reféns e explodiu uma agência de uma cooperativa de crédito, na madrugada desta quarta-feira (7).

“A gente acordou numa cidade no interior de São Paulo, que tem 70 mil habitantes, uma cidade calma, ouvindo estouros, explosões, tiro, metralhadoras. Foi assustador, acho que todos aqui estão todos muito assustados com relação a isso”, disse o prefeito.

Segundo o prefeito, os bandidos atacaram uma agência da Caixa Econômica Federal, uma do Santander e uma terceira, do Banco Mercantil do Brasil.

Em nota, a assessoria de imprensa do Santander informou que houve uma tentativa de furto na agência da Praça Major José Pedro, 17, no Centro e que o banco está colaborando com as investigações policiais.