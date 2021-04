O Prefeito Juninho Gaspar esteve nesta quarta-feira, 7 de abril, no Instituto Butantan, acompanhado pelo Diretor de Habilitação do Detran, Raul Vicentini, para solicitar a inclusão de Batatais no projeto piloto que utiliza plasma convalescente para tratar pacientes com Covid-19.

O pedido foi acatado pelo Instituto e agora serão Batatais, Santos e Araraquara participando do projeto.

Poderão receber o tratamento pessoas imunossuprimidas, com comorbidades e maiores de 60 anos – é necessário ter diagnóstico comprovado de Covid-19. Para isso, hemocentros com diversas unidades espalhadas pelo estado de São Paulo se tornarão pontos de coleta, armazenamento e distribuição do plasma hiperimune: H.Hemo, Pró-Sangue, Colsan, Hemocentro da Unicamp e Hemocentro de Ribeirão Preto.

O plasma é a parte líquida do sangue, e é nele que estão contidos os anticorpos. O objetivo de um tratamento utilizando plasma convalescente é transferir ao paciente, de maneira passiva, um quantitativo de anticorpos suficiente para combater o vírus. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, compara o tratamento a uma vacina imediata: ele transfere anticorpos contra o novo coronavírus ao mesmo tempo em que o organismo do paciente responde pela sua imunidade normal.

O Prefeito Juninho Gaspar ficou muito feliz em poder colocar Batatais no Projeto, que é mais uma ação em favor da vida. “Agradeço ao Instituto Butantan dizendo cresce a esperança de dias melhores, com a redução de casos e de mortes por Covid-19, na medida em que avançam os trabalhos científicos”, frisou o Prefeito.