Operações realizadas na madrugada deste sábado (10) pelo Procon em parceria com a Polícia Civil para conter a propagação do coronavírus na capital paulista fecharam um bingo clandestino e uma balada que estava operando irregularmente, já que aglomerações e eventos que reúnam público estão proibidos por um decreto do governador, João Doria (PSDB).