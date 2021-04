Cuidando do patrimônio: Centro Cultural recebe reparos no telhado, limpeza e pintura mural

O Centro Cultural Prof. Sergio Lauratto é um patrimônio público de extremo valor e está recebendo a atenção da Administração Municipal. Sede de várias atividades culturais como os cursos de violão, violino, teclado e piano, Projeto Guri, teatro, capoeira, hip hop, bloco de samba reggae, entre outros, o local estava sem atividades neste período de pandemia o que gerou um processo de degradação do espaço.

Com a coordenação do Diretor de Cultura, Adilson Donizeti da Silva, em uma ação conjunta com o Diretor de Obras, José Mário Cavalini, foram solucionados os problemas das telhas quebradas ou fora do lugar no telhado, além da limpeza das calhas e desentupimento de todos os condutores. Também foram retirados todos os pombos que ficavam na parte interna no prédio e a limpeza total da edificação, que reuniu funcionários públicos e voluntários da área cultural, sendo: João Paulo e Maikon do grupo Teatral Athos e Douglas da Escola de Capoeira Angola.

“Para nossa alegria, ainda foi possível contar com a gentileza do artista plástico Fabiano Nunes Pereira, da cidade de São Paulo, que esteve em Batatais neste sábado, 10 de abril, e realizou uma pintura mural no corpo da escada principal do prédio de forma voluntária enquanto realizávamos a limpeza. Ficou muito bonito e será nosso cartão de boas-vindas ao público e alunos quando as atividades forem retomadas. Agradeço também a Warda, que nos apresentou este grande artista e intermediou sua vinda”, informou Adilson.

O Prefeito Juninho Gaspar e o Vice Dr. Ricardinho ressaltam que o objetivo é viabilizar uma reforma ampla do prédio histórico, que precisa se manter organizado, sendo essencial o trabalho realizado nos últimos dias. “Em nome do Adilson agradeço toda a equipe da Prefeitura e os voluntários que ajudaram nessa tarefa”, disse o Prefeito.

Fonte: Prefeitura de Batatais