Batatais iniciou a vacinação de profissionais da educação contra a Covid-19

A Prefeitura de Batatais deu início nesta terça-feira, 13 de abril, a vacinação de 450 profissionais da educação que se cadastraram previamente. O Prefeito Juninho Gaspar, o Vice-Prefeito Dr. Ricardinho e os secretários de Saúde e Educação, Bruna Toneti e Victor Hugo Junqueira estiveram acompanhando o início da imunização no Centro de Saúde. A inspetora de alunos Maria José Patrocínio de Freitas, da Escola Municipal Prof. Paulo Roberto Faggioni, foi à pessoa vacinada com a presença das autoridades representando toda Rede de Educação do Município.

O Secretário Victor, lembrou que estão sendo vacinados nas unidades de saúde, com horário agendado, os profissionais que atuam na educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio das escolas regulares, públicas e privadas, com idade a partir de 47 anos. O município aguarda informação do Governo do Estado sobre quando a vacina estará disponível para toda a categoria. “É um momento importante, pois com a vacinação é possível projetar o retorno das aulas presenciais. Esperamos que todos os profissionais sejam vacinados o mais breve possível”, disse o Secretário.

Para ser vacinado, é necessário apresentar o comprovante VacinaJá Educação, além de CPF e documento com foto para conferência dos dados, ressaltando que o sistema emite um QrCode no momento do cadastramento. O formulário está disponível no site vacinaja.sp.gov.br/educacao

Fonte: Prefeitura de Batatais