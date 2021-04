Ouvidoria Geral do Município abre mais uma modalidade de atendimento

A Ouvidoria da Prefeitura de Batatais amplia os meios de interação com a comunidade. O órgão, que recebe reclamações, denúncias, solicitações, sugestões e elogios, encaminhando aos setores da Administração, tem agora uma nova modalidade de atendimento, por vídeo.

O cidadão que quiser pode entrar em contato e agendar o atendimento com o Ouvidor por vídeo, além dos outros meios para formulação das solicitações.

O aplicativo eOuve, para baixar no celular, pelo WhatsApp (16) 99998-5462, pelos telefones 0800-942-2999 e (16) 3761-2999, bem como no email: ouvidoria@batatais.sp.gov.br é possível ser atendido pelos servidos da ouvidoria, que agora tem como responsável André Luis da Silva.

A Ouvidoria busca assegurar os direitos do cidadão; responder com clareza a todas as informações solicitadas e orientar sobre como proceder para solucionar o problema, se não puder atender à solicitação.

Fonte: Prefeitura de Batatais