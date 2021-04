A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o Programa de DST/Aids mantém o trabalho do Serviço de Atenção Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento; das campanhas de testagem ao HIV, Sífilis e Hepatites Virais e de orientações pela imprensa para prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Muitas pessoas continuam se infectando e perdendo a vida e, dessa forma, mesmo neste período de pandemia pela Covid-19, a população precisa tomar os cuidados necessários, pois as infecções sexualmente transmissíveis são patologias também letais e que continuam infectando a população.

Considerando a importância da prevenção, o CTA vem lembrar a importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais e realização de exames. Uma das mais bem sucedidas estratégias do Ministério da Saúde no combate às epidemias de Sífilis e HIV/Aids é a testagem rápida, ação direcionada à ampliação do diagnóstico precoce da população.

O Centro de Testagem e Aconselhamento está disponibilizando autotestes de HIV para a população em geral, principalmente para as pessoas com riscos acrescidos tornando-se mais vulneráveis.

Os interessados podem comparecer na Praça Dr. José Arantes Junqueira, número 2, no Centro, dentro do Ambulatório de Especialidades ao lado do Fórum. Além da distribuição do autoteste para HIV, o serviço oferece também a testagem rápida para Sífilis em razão do aumento de casos notificados da doença.

Segundo, Rosilene Silva Mazarão Zanon, Coordenadora do Programa Municipal de IST/Aids, a epidemia de Aids no Brasil está estabilizada comparada à epidemia da Sífilis. Atualmente, o quadro da epidemia de Sífilis e Sífilis Congênita mostra-se preocupante com um aumento superior ao do HIV.

As causas prováveis deste aumento estão: o baixo índice do uso do preservativo nas relações sexuais; o desabastecimento da medicação Penicilina Benzatina, usada para tratamento e cura, que ocorreu há alguns anos atrás por falta de matéria prima do fornecedor; o aumento das notificações que anteriormente eram subnotificadas, entre outras.

A falta de uso do preservativo nas relações sexuais e o não conhecimento da sorologia é hoje um dos desafios a serem enfrentados no combate às ISTs no país. O alerta é para que façam o autoteste de HIV, testagens rápidas de Sífilis e Hepatites Virais e usem camisinha.