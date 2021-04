O estudo com os resultados de Oxford ainda não foi revisado por outros cientistas e nem publicado em revista científica, mas está disponível on-line .

Veja a diferença no risco:

cerca de 8 vezes menor do que após a Covid

10 vezes menor do que o risco após a Covid

Os pesquisadores, Paul Harrison e Maxime Taquet, do Grupo de Neurobiologia Translacional de Oxford, analisaram os casos detectados em até duas semanas depois de o paciente ter um diagnóstico de Covid ou de receber a primeira dose de uma das vacinas.

“Chegamos a duas conclusões importantes. Em primeiro lugar, a Covid-19 aumenta significativamente o risco de trombose venosa cerebral, aumentando a lista de problemas de coagulação do sangue que esta infecção causa “, explicou Paul Harrison.

“Em segundo lugar, o risco da Covid-19 [em causar trombose] é maior do que nas vacinas atuais; algo que deve ser levado em consideração ao considerar o equilíbrio entre riscos e benefícios para a vacinação”, ponderou.

No artigo, os pesquisadores alertam, entretanto, que os riscos relativos calculados devem ser interpretados com cuidado.

Não é possível, por exemplo, comparar diretamente os riscos de ter uma trombose venosa cerebral associada à vacina de Oxford com qualquer uma das outras vacinas ou com a infecção pelo coronavírus.

Um dos motivos para isso é que os dados de riscos associados à vacina de Oxford vêm do monitoramento da Agência Europeia de Medicamentos – a agência regulatória da União Europeia –, enquanto os das outras vacinas são da TriNetX, uma rede eletrônica de registros de saúde.

Outro ponto é que a magnitude do risco de ter a trombose pós-Covid-19 em comparação com a linha de base da população ou com o vírus Influenza – para o qual os riscos de trombose também foram calculados – não é baseada em amostras de população ajustadas por idade ou outros fatores demográficos.