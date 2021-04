Administração Municipal vai ampliar e reformar a Escola Paulo Roberto Faggioni

A mais antiga escola construída pela Prefeitura de Batatais será completamente reformada e ampliada. Acaba de ser assinado, após o processo licitatório, o contrato com a empresa MGI Construtora e Engenharia Eireli, para construção de um novo bloco de salas de aula, troca completa do telhado, ampliação da área administrativa, reforma da cozinha e do refeitório, além de pintura do prédio e nova entrada para alunos. O investimento será de R$ 1,123 milhão.

A unidade passará dos atuais 498 m² de área construída para 918 m², ou seja, vai praticamente dobrar de tamanho. “Atualmente atendemos 260 crianças na educação infantil, pré-escola I e II na Escola Paulo Faggioni, com essa ampliação poderemos receber um número bem maior de alunos para atender essa região da cidade que tem novos bairros sendo construídos”, destacou o Secretário, Professor Victor Hugo Junqueira.

O Prefeito Juninho Gaspar disse que está feliz com a oportunidade de fazer esse investimento na educação. “Uma escola que foi feita pela Prefeitura em 1988, onde atendia na época o seu propósito, que agora será totalmente reformulada. Vamos proporcionar melhores condições para o trabalho com alunos e também uma melhor estrutura para os nossos servidores”, frisou.

Fonte: Prefeitura de Batatais