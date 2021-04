Projeto desenvolvido entre Prefeitura e Claretiano Centro Universitário incentiva a formação de professores para a educação básica

A parceria da Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Educação, e o Claretiano Centro Universitário possibilita o desenvolvimento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID do Ministério da Educação (MEC). Trata-se de um programa que visa proporcionar aos estudantes dos cursos de licenciatura a inserção no cotidiano das escolas públicas de educação básica.

Os objetivos do PIBID são incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; contribuir para a valorização do magistério; elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação e contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.

A formação é coordenada pela Profa. Ma. Alessandra Corrêa Farago, do Curso de Pedagogia do Claretiano de Batatais, sendo desenvolvida nas escolas: EMEB Profª Alzira Acra de Almeida e EMEB CAIC Prof. Gilberto Dalla Vecchia. O projeto conta com a participação de 24 alunos licenciandos do Curso juntamente com 3 professores supervisores das escolas.

Para o Secretário Municipal de Educação Prof. Victor Hugo Junqueira “esta é uma parceria extremamente importante e necessária para avançar nos processos de alfabetização dos estudantes da rede municipal, especialmente, diante das defasagens provocadas pela pandemia. Além disso, o programa traz como princípio a relação entre a teoria e a prática, o que possibilita um crescimento profissional e acadêmico a todos os participantes (professores, supervisores e licenciandos). Estamos muito satisfeitos com a parceria e o seu desenvolvimento, e desejamos fortalecê-la e conquistar ótimos resultados”.

Fonte: Prefeitura de Batatais