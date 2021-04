Prefeitura oferece imóveis para que o INSS volte a atender em Batatais

Nesta semana, atendendo solicitação da Administração Municipal, o Gerente Executivo da Regional de Ribeirão Preto do INSS, Rui Brunini, esteve em Batatais juntamente com membros de sua equipe.

Na oportunidade, ele se reuniu com o Prefeito Juninho Gaspar, no gabinete, e esteve vistoriando junto com o Secretário de Administração, Vinícius Bergamo e com o Vereador Rafael Prodóssomo, as dependências do CIAC, na Praça da Matriz, imóvel colocado à disposição do INSS para a retomada do atendimento presencial em nosso município.

Além do CIAC, a Administração também propôs a instalação do posto de atendimento do órgão junto ao Poupa Tempo que será implantado na cidade neste ano em imóvel que está sendo definido.

Ainda não existe uma definição, mas a Prefeitura está tentando de todas as formas viabilizar o resgate da agência do INSS, por entender que a população é muito prejudicada com o fechamento que ocorreu no final do ano passado.

Fonte: Prefeitura de Batatais