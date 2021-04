Segundo a defesa da parlamentar, Roberta não convivia com o casal há quase cinco anos.

Também na semana passada, no dia 19, o Conselho de Ética ouviu Lucas Cézar dos Santos de Souza. Filho adotivo de Flordelis, ele diz que a deputada pediu para que ele assumisse a autoria do assassinato.

Isso veio em uma carta através dos advogados do Flávio. Cheguei no presídio dias depois dele. Ficamos na mesma cela. Minha mãe mandava cartas com frequência para mim. Em uma delas, ela pediu para eu assumir a autoria do crime. Do contrário, ela e o Flávio poderiam ser prejudicados. Ela pediu para eu fazer isso, falando que não iria me abandonar e me daria toda a assistência. Inclusive a carta tinha a assinatura dela”, disse Lucas.

Fonte: G1