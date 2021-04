Os espectadores, que não precisaram respeitar o distanciamento físico, mas utilizaram máscara, foram submetidos a testes PCR duas semanas depois e “não há nenhum sinal que sugira que aconteceu uma transmissão dentro do evento”, anunciou Josep Maria Llibre, médico do hospital catalão Germans Trias i Pujol.

Show com a banda “Love of Lesbian”

A apresentação foi da banda espanhola de pop rock “Love of Lesbian”, já indicada ao MTV Europe Music Awards. O show precisou de aprovação do governo para ocorrer.

Em cenas surreais depois de um ano de distanciamento social, os fãs dançaram próximos uns dos outros, mas o mar de rostos cobertos de máscaras mostrou que as coisas não haviam voltado ao normal.

Os controles sanitários na entrada atrasaram o início do show, mas não diminuíram o espírito de celebração, segundo a agência de notícias Reuters.

Diferente do PCR, entretanto, que pode levar horas até apresentar os resultados – porque precisam ser levados a um laboratório e analisados –, os testes de antígenos não precisam de laboratório.

Os exames foram feitos em três lugares de Barcelona por 80 enfermeiras, todas usando equipamento de proteção individual completo. Cerca de 10 a 15 minutos depois, os participantes recebiam os resultados em um aplicativo no celular. O teste e a máscara foram incluídos no preço do ingresso.