O balanço é referente a Ribeirão Preto (SP), Franca (SP), Sertãozinho (SP), Barretos (SP), Bebedouro (SP) e Jaboticabal (SP), e equivale a 15,37% de um total estimado em 1,459 milhão de habitantes.

Do público já vacinado com a primeira dose, 122.197 pessoas receberam a segunda aplicação do imunizante contra o novo coronavírus, o que representa 8,37% da população dessas cidades.

Com a parcial, os principais municípios da região aplicaram, até esta terça-feira, 346.489 doses, 18,92% a mais na comparação com a semana anterior.

Entre as cidades monitoradas, Barretos é proporcionalmente a que mais aplicou a primeira dose, com 18,67%, e a segunda dose, com 10,32%.

O G1 Ribeirão acompanha diariamente a campanha de imunização nesses municípios (confira a situação de cada um deles abaixo). O total de vacinados considera os valores atualizados pelo Vacinômetro, do governo estadual.

Moradora de Barretos, SP, Maria Tessaro Greve comemora a aplicação da vacina ao celebrar 90 anos — Foto: Marcelo Moraes/EPTV

Vacinação contra a Covid-19

Médicos e enfermeiros da linha de frente da Covid-19, idosos atendidos em asilos, profissionais autônomos da saúde e pessoas com 90 anos ou mais foram os primeiros públicos a serem vacinados.

Além da substância desenvolvida em parceria pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac, a imunização na região conta com remessas da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

Veja a evolução da vacinação nas seis maiores cidades da região de Ribeirão Preto:

Ribeirão Preto

Primeira dose: 107.766 vacinas

Segunda dose: 59.787 vacinas

Proporção de vacinados com 1ª dose: 15,32% da população

da população Proporção de vacinados com 2ª dose: 8,5% da população

Franca

Primeira dose: 50.878 vacinas

Segunda dose: 26.023 vacinas

Proporção de vacinados com 1ª dose: 14,41% da população

da população Proporção de vacinados com 2ª dose: 7,37% da população

Sertãozinho

Primeira dose: 16.319 vacinas

Segunda dose: 9.388 vacinas

Proporção de vacinados com 1ª dose: 12,97% da população

da população Proporção de vacinados com 2ª dose: 7,46% da população

Barretos

Primeira dose: 22.791 vacinas

Segunda dose: 12.596 vacinas

Proporção de vacinados com 1ª dose: 18,67% da população

da população Proporção de vacinados com 2ª dose: 10,32% da população

Bebedouro

Primeira dose: 13.841 vacinas

Segunda dose: 7.414 vacinas

Proporção de vacinados com 1ª dose: 17,86% da população

da população Proporção de vacinados com 2ª dose: 9,57% da população

Jaboticabal

Primeira dose: 12.697 vacinas

Segunda dose: 6.989 vacinas

Proporção de vacinados com 1ª dose: 16,43% da população

da população Proporção de vacinados com 2ª dose: 9,05% da população Fonte: G1

Foto: Vanessa Fernandes/G1 RR