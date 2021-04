Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora e Rádio 2 – 28-04-21

Sintomas de trombose também devem ser observados em pacientes assintomáticos da Covid-19. No Saúde e Bem Estar de hoje, a angiologista e cirurgiã vascular Aline Lamaita explica que a ação inflamatória do vírus favorece a formação do coágulo.

Ouça: