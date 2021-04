Nova York será 100% reaberta em 1º de julho, diz prefeito

A cidade de Nova York será 100% reaberta a partir de julho, disse o prefeito Bill de Blasio nesta quinta-feira. “Nosso plano é reabrir totalmente em 1º de julho. Estamos prontos para as lojas reabrirem, as empresas, os escritórios, os cinemas, força total”, revelou ele em entrevista à emissora MSNBC.

Caso os planos se confirmem, esta será a primeira vez que a cidade voltará a funcionar normalmente desde março de 2020. Restaurantes, academias e ginásios esportivos, por exemplo, poderão funcionar com capacidade máxima. Teatros menores já poderão abrir durante o verão e a Broadway marcou seu retorno para setembro.

“Este será o verão da cidade de Nova York”, afirmou De Blasio. “O que estamos vendo é que números extraordinários de vacinação.”

Segundo dados do governo estadual, 45% da população de Nova York já recebeu pelo menos uma dose das vacinas contra a covid-19. Na cidade de Nova York, 36% dos adultos já foram totalmente vacinados. Desde o início de abril, a campanha foi ampliada para permitir que todos os maiores de 16 anos possam se vacinar.

O anúncio de De Blasio ocorre depois de o governador de Nova York, Andrew Cuomo, ter flexibilizado as restrições sobre os bares do Estado. A partir do próximo dia 3, clientes poderão se sentar e beber em áreas internas.

Cuomo também informou que o toque de recolher sobre bares e restaurantes, que obriga os estabelecimentos a deixarem de servir às 0h, será suspenso de forma gradual. A partir do próximo dia 17, não haverá mais limite de horário em áreas abertas. Para espaços fechados, a restrição deixará de valer em 31 de maio.

Foto: Frank Franklin II/AP Photo

Fonte: Valor Econômico