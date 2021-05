Ação conjunta de combate ao coronavírus acaba com mais festas clandestinas

Neste sábado, 1º de maio, a Guarda Civil Municipal Lincoln Braga, em parceria com a Policia Militar, juntamente com a equipe de fiscalização da Prefeitura, evitaram a realização de mais uma festa clandestina de grandes proporções.

A Administração Municipal seguirá nesse trabalho para que estabelecimentos e pessoas que promoverem festas clandestinas e aglomerações sejam encaminhados para a delegacia, onde vão respondem por crime contra a saúde pública. Os estabelecimentos serão lacrados e os responsáveis também serão multados.

“Essas festas são as grandes responsáveis por espalhar o CORONAVÍRUS. Os irresponsáveis que promovem e frequententam esses eventos prejudicam os nossos comerciantes, academias, salões de beleza e prestadores de serviços que cumprem com todas as regras sanitárias e sempre acabam pagando por conta desses irresponsáveis”, ressalta o Prefeito Juninho Gaspar.

Quase uma centena de pessoas morreram em nossa cidade! O que falta? Acontecer com alguém próximo? Ficar dias na UPA esperando leito e tentando buscar culpados pela sua própria falta de consciência e irresponsabilidade? “Diálogo e conscientização sempre foi o caminho, mas parece que muita gente não entende”, destaca o Prefeito Municipal.

Fonte: Prefeitura de Batatais