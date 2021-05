O suspeito deve responder por feminicídio, homicídio cometido contra mulher em função do gênero, e por tentativa de homicídio. Ele foi internado inconsciente sob escolta policial na Santa Casa de Colina após apresentar ferimentos no pescoço.

O crime aconteceu na casa da família no Jardim São Simões durante a madrugada. Policiais militares relataram que, por causas ainda não explicadas, o homem desferiu facadas na filha, na enteada e na mulher.

A criança de 9 anos e a jovem de 20 tiveram a morte confirmada no local, segundo informações do boletim de ocorrência. A mulher do suspeito foi levada em estado grave para a Santa Casa de Colina e depois foi transferida para a Santa Casa de Barretos.