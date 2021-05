Mulher que recebeu coração de Eloá Pimentel em 2008 morre de Covid-19

Morreu no fim da tarde de segunda-feira Maria Augusta dos Anjos, de 51 anos, vítima da Covid-19. Em 2008, ela recebeu o transplante do coração de Eloá Cristina Pimentel, jovem de 15 anos mantida refém e morta pelo ex-namorado Lindemberg Fernandes, em Santo André, São Paulo. A informação foi confirmada pela sobrinha de Augusta, Jeanne Carla Rodrigues, em uma rede social.

Augusta foi internada no fim de abril no hospital Santa Terezinha, em Parauapebas, no Pará, e tinha cerca de 75% do pulmão comprometido. A família chegou a organizar uma campanha virtual para arrecadar doações a fim de ajudar no tratamento, mas ela não resistiu.

“Ligaram do hospital e hoje foi o dia escolhido: Nosso Pai celestial recolheu a Augusta para a vida eterna, para morar ao seu lado, para abraçá-la e dizer ‘Ah filha, que bom que você chegou, vem aqui perto do Papai’. Hoje, chegou ao fim todo seu sofrimento, sem remédios, sem cirurgias, sem agulhas, sem máquinas… apenas a grandiosa face de Deus!”, escreveu Jeanne.

Ao todo, cinco pessoas receberam sete órgãos doados pela família de Eloá após o crime. Foram aproveitados o coração, os dois pulmões, o pâncreas, o fígado e os rins da adolescente. Augusta, que nasceu com má-formação do coração, recebeu o órgão no dia que completou 39 anos. Ela não podia fazer atividades corriqueiras, como caminhar sozinha ou varrer a casa. Aos 22 anos, uma cirurgia amenizou o problema mas a saúde se agravou em 2006. Na época, precisou se mudar para São Paulo e ficou na fila de transplante à espera de um doador por dois anos.

Evangélica, Augusta havia rezado e pedido um coração de presente no dia do seu aniversário. Os familiares se surpreenderam com o cumprimento da profecia. Quando ela foi chamada ao hospital, havia cinco pacientes gravíssimos internados na UTI, à espera da mesma cirurgia. Porém, nenhum deles era compatível com o coração de Eloá.

Fonte: O Globo