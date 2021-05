Thales Bretas se pronuncia sobre a morte de Paulo Gustavo: “Sempre te amarei, pro resto da minha vida!”

Thales Bretas prestou homenagem emocionante ao marido, Paulo Gustavo, que morreu nesta terça-feira (4), após complicações da Covid-19. O ator estava internado desde o dia 13 de março, foi intubado e até recorreu a pulmão artificial, mas não resistiu.

“Ainda é muito difícil processar tudo o que aconteceu nos últimos dias… Nossa caminhada tinha tudo pra ser longa! Linda como vinha sendo… tão feliz! E foi muito! Como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você! Como eu aprendi, cresci! Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. Você é um furacão! Uma estrela que brilhou muito aqui na Terra, e vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família sempre!!!”, começou ele.

“Eu te amo tanto… e sempre te amarei, pro resto da minha vida! Não consigo escrever um centésimo do quanto você foi e é importante pra mim e pro mundo. E continuará sendo, eternamente… Peço desculpas aos amigos e aos fãs por não conseguir elaborar tudo como gostaria e responder a todos. Estou vivendo um turbilhão de sensações. Obrigado pelas energias positivas e orações. Muito amor tenho recebido, espero num momento mais oportuno conseguir retribuir! Beijos saudosos…”, finalizou.

Morte de Paulo Gustavo

Paulo Gustavo, que tinha asma e era do grupo de risco, foi internado no dia 13 de março em um hospital no Rio. Ele foi intubado no domingo, 21 de março, para seguir em tratamento contra o coronavírus, mas não resistiu.

Na segunda-feira (3), a assessoria de imprensa do ator chegou a emitir um boletim médico informando sobre a piora do quadro do ator, que desenvolveu uma embolia pulmonar com graves complicações.

“Internado desde 13 de março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo permanece no Serviço de Terapia Intensiva e nas últimas 24 horas surgiram complicações graves. Depois de alguma melhora, Paulo Gustavo subitamente piorou no dia de ontem. Hoje, dia 03/05, a assessoria de imprensa do ator emite novo boletim médico informando que: ‘Ontem à tarde, após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido. À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa. Infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade’. A família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações para uma recuperação de Paulo Gustavo, assim como das demais pessoas acometidas por essa doença terrível”, dizia o comunicado.

Segundo informações da assessoria, o ator chegou a acordar e interagir com o marido, Thales Bretas, com quem tem dois filhos, Romeu e Gael, no domingo (2).

