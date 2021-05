Apesar disso, a fundação espera começar a produzir o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) a partir de 15 de maio e a entregar doses feitas com esse material a partir de outubro.

Durante entrevista no Ministério da Saúde, Moreira afirmou que há expectativa de assinatura do contrato de transferência de tecnologia nas próximas duas semanas. “Está praticamente pronto, dependemos de acertos com a AstraZeneca e Ministério da Saúde para que saia uma Medida Provisório exclusiva para isso, para que a gente possa assinar o acordo”, disse Moreira.