Dimutran divulga a Campanha Maio Amarelo ‘Respeito e responsabilidade’

A Prefeitura de Batatais, por meio da Divisão Municipal de Trânsito, está divulgando a Campanha Maio Amarelo, um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. O trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação.

O momento que o mundo está vivendo, devido à pandemia da covid-19, pede muito respeito e responsabilidade e, no trânsito, isso não é diferente. Parar na faixa de pedestre, usar a cadeirinha para as crianças e não dirigir usando o celular são alguns dos exemplos de como agir de forma respeitosa e responsável. A consequência disso são menos acidentes e menos mortes. Essa é a mensagem da campanha Maio Amarelo 2021.

Apesar de registrar redução do número de mortes nos últimos anos, o trânsito brasileiro ainda mata milhares de pessoas. Em 2019, quando foi divulgado o último levantamento pelo Ministério da Saúde, foram mais de 31 mil vidas perdidas. “O trânsito tem números de pandemia. A diferença para o momento que estamos vivendo é que para a covid-19 há uma vacina que está imunizando as pessoas. Mas para a doença do trânsito, infelizmente, a vacina está na atitude, na mudança do comportamento.

“O Maio Amarelo nasceu em 2014 com intuito de chamar atenção da sociedade e gerar debate e medidas efetivas para melhorar a segurança do trânsito. Respeitar as regras e ter responsabilidade para preservação da vida é o que deve ser encarado por cada cidadão ao conduzir veículos de qualquer porte”, ressalta o responsável pela Dimutran, José Donizeti Bocardo Júnior.

Fonte: Prefeitura de Batatais