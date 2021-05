O governo de São Paulo suspendeu a vacinação de grávidas com comorbidades, que deveria começar a partir desta terça-feira (11), conforme previsto pelo calendário da gestão estadual.

De acordo com a gestão estadual, a suspensão será mantida até que ocorra uma nova orientação por meio do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde.

Na capital paulista, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, disse que a cidade não tem doses das vacinas da Pfizer e CoronaVac, os outros dois imunizantes usados no país, para manter a vacinação, e que não há previsão de quando o grupo poderá ser vacinado.

Ainda de acordo com o secretário, a suspensão não afeta a vacinação das puérperas com comorbidades, que poderão ser imunizadas a partir desta terça (12).

“Nossos técnicos acharam mais prudente suspendermos preventivamente a aplicação da AstraZeneca nas gestantes até que haja um posicionamento formal do Ministério da Saúde”, disse o secretário nesta manhã.

Recomendação da Anvisa

A nota emitida pela agência reguladora na noite desta segunda (10) diz que a orientação é que “seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) a indicação da bula da vacina AstraZeneca e que a orientação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas Covid em uso no país”.

A Anvisa, no entanto, não relatou nenhum evento adverso ocorrido em grávidas no Brasil.

O texto diz ainda que “o uso de vacinas em situações não previstas na bula só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios para a paciente”.

A bula atual da vacina contra Covid da AstraZeneca, porém, não recomenda o uso da vacina sem orientação médica.

Novos públicos

Nesta terça (11), o estado de São Paulo começou a vacinar contra a Covid pessoas com deficiência permanente com idade entre 55 e 59 anos e metroviários e ferroviários. A expectativa é a de vacinar 140 mil pessoas nestes novos grupos prioritários.

O próximo grupo no calendário estadual será o de pessoas com comorbidades com idade entre 55 e 59 anos, a partir da quarta-feira (12).

Na sexta-feira (14), começa a vacinação de pessoas com idade entre 50 e 54 anos com doenças preexistentes ou deficiência permanente.