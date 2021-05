Prefeitura instala tentas em frente ao Ambulatório Covid para proteger e melhor acomodar as pessoas

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Saúde, instalou nessa semana tendas em frente ao Ambulatório Covid, na Praça Barão do Rio Branco, para proteger e dar atenção especial para as pessoas que aguardam para fazer os exames.

Segundo a Secretária, Bruna Toneti, está sendo viabilizado mais um local para realização de exames, mas, de imediato, com o aumento da procura, a instalação das tendas foi necessária para que as pessoas aguardem melhor acomodadas, e com distanciamento, para o momento do exame ou mesmo para avalição da equipe do Ambulatório Covid.

A Secretaria de Saúde aproveita para alertar a população que ainda é grande a contaminação pela Covid-19 em Batatais, desta forma os cuidados de proteção, com uso de máscaras, utilização de álcool em gel e o distanciamento social são pontos fundamentais, além da vacinação que segue de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde e o Governo do Estado de São Paulo.

Fonte: Prefeitura de Batatais