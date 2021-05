Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora/Rádio 2 (11-05-21)

Mantenha a postura para viver melhor! Entrevistada no Saúde e Bem Estar, a ortopedista Ana Paula Simões diz que, com o trabalho remoto, as pessoas têm forçado mais a coluna ao usar o computador e os relatos de dor aumentaram.