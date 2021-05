Batatais tem índice de vacinação maior que é média do estado e do país

De acordo com levantamento até esta segunda-feira, 10 de maio, o município de Batatais tem índice de vacinação contra a Covid-19 maior do que o registrado na média do Estado de São Paulo e do país.

Com 12736 pessoas que tomaram a primeira dose na cidade, o município tem cobertura de 20,22% da população, enquanto o estado apresenta 18,86% de vacinados e o país, 16,96%.

Segundo o Prefeito Juninho Gaspar, o número demonstra o esforço das equipes da saúde para realizar a vacinação o mais rápido possível, assim que as doses são disponibilizadas, bem como o entendimento da população sobre a importância da imunização.

Pelo vacinômetro, somada a segunda dose, já foram aplicadas em Batatais até esta segunda-feira, 19.110 doses da vacina.

“Queríamos acelerar ainda mais, mas o fornecimento da vacina depende ainda da disponibilização do estado e da união, uma vez que as empresas fabricantes ainda não estão atendendo os pedidos das prefeituras. Assim que abrirem, vamos comprar”, disse o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais